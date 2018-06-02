بلدي مصراتة يطالب المواطنين بعدم التستر على المجرمين بالمدينة

أكد المجلس البلدي لبلدية مصراتة، على استمرار دعمه للأجهزة الأمنية في المدينة، مشيدا بجهودها لحفظ الأمن، مشددا على أهمية التقيد ببنود الخطط الأمنية من قبل الجميع.

وطالب بلدي مصراتة من جميع العائلات في مصراتة، عدم التستر على المجرمين ورفع الغطاء الاجتماعي عنهم وتسليمهم إلى العدالة.

كما شدد في بيان تحصلت بوابة افريقيا الإخبارية على نسخة منه، على أهمية التزام الأجهزة الأمنية بالضوابط القانونية والادارية، مع التأكيد على عدم التهاون مع من وصفهم بالعابثين.

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