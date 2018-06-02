حفتر: المشهد الليبي ينذر بانفلات كامل لزمام الأمور

أكد القائد العام للجيش المشير خليفة حفتر أن المشهد الليبي ينذر بانفلات كامل لزمام الأمور.

وقال حفتر في كلمته خلال مؤتمر باريس بشأن ليبيا موجها حديثه للمشاركين في المؤتمر “لا يخفى عليكم ما آلت إليه الأحوال في ليبيا من تدني على جميع المستويات وما ترتب عن ذلك من تفاقم سوء الأحوال المعيشية للمواطن الليبي” وتابع “لا نظن إننا بحاجة لتذكيركم بحقيقة المشهد الليبي الذي ينذر بانفلات كامل لزمام الأمور”.

وأضاف “على الرغم من كل الجهود السابقة من اجل تدارك الوضع وإيجاد صيغة توافقية تصالحية للحد من حجم التصدع القائم وترميمه إلا أن حقيقة الأمر الواقع تؤكد خطورة الموقف وتدعونا بإلحاح أكثر من أي وقت مضى إلى العمل معا ….لتدارك التدهور الخطير في كافة مناحي الحياة التي يعيشها المواطن الليبي”.

وشدد حفتر على أن الجيش الليبي يحارب الإرهاب ليس دفاعا عن ليبيا فحسب بل عن البشرية جمعاء

وجدد حفتر المطالبة “باتخاذ قرار عاجل لرفع حظر التسليح عن الجيش الوطني تمكينا له من استكمال مهمته وبناء وتطوير قدراته وتقديرا لتضحياته وانتصاراته” وأضاف حفتر “سيظل الجيش الوطني الليبي العمود الفقري لبناء الدولة المدنية وحفظ أمنها واستقرارها وحماية شعبها ومقدراتها وسيبقى ملتزما بحماية المسار الديمقراطي والمحافظة على وحدة التراب الليبي”.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع بوابة افريقيا الاخبارية