الغرفة الأمنية المشتركة بمنطقة الخليج العسكرية تنشر قواتها داخل مدينة اجدابيا

ليبيا – نشرت الغرفة الأمنية المشتركة لمنطقة الخليج العسكرية قواتها داخل مدينة اجدابيا وذلك تطبيقاً لتعليمات رئيس الغرفة العميد خليفة امراجع.

مكتب الإعلام لمنطقة الخليج العسكرية أشار إلى أن نقاط التفتيش تقوم بإزالة الزجاج المعتم من أجل حفظ الأمن داخل المدينة.

وأوضح إلى أن نقاط الفتيش والدوريات شملت جزيرة الفاتح سابقا، مفترق شارع طرابلس، مفترق شارع انتلاث، مفترق مدرسة طارق بن زياد، مفترق جزيرة الحي الصناعي وبعض الدوريات داخل المدينة.

يشار إلى أن رئيس الغرفة الأمنية المشتركة الخليج بحث خلال الأيام الماضية سبل وضع خطة أمنية محكمة ومناقشة المشاكل والعراقيل التي تواجه البلديات داخل نطاق منطقة الخليج.

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