المتوسط:

قام فريق مكتب الهلال الأحمر الليبي النواحي الأربعة صباح اليوم السبت الموافق 2 يونيو 2018، بمقر بلدية اسبيعة توزيع سلال رمضانية على الأسر محدودة الدخل والأرامل والمطلقات، وذلك وفقًا لما أعلنه المكتب الإعلامي لبلدية اسبيعة.

وأضاف المكتب الإعلامي لبلدية اسبيعة خلال منشور له على صفحة التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أنَّ هذه السلال الرمضانية تحتوي على سلع غذائية ومواد تنظيف.

The post «الهلال الأحمر» يُوزع «سلات رمضان» على الأسر بـ اسبيعة appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية