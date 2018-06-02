امن شحات ترسل تعزيزات عسكري لدرنة

أرسلت مديرية أمن شحات قوة قتالية لمساندة قوات الجيش في محاور درنة.

وبينت وكالة الأنباء الليبية “البيضاء” انه جرى إرسال سرية حماية بإمرة، نقيب السنوسي بوكشير مجهزة بكامل العتاد والآليات لمساندة القوات المسلحة في المحور الغربي لمدينة درنة، التي تخوض حربا مع الجماعات الإرهابية المتطرفة التي تسيطر على المدينة.

ويأتي إرسال القوة بناء على تعليمات مدير أمن شحات، عقيد دكتور محمد فرج، والتي كان أصدرها في وقت سابق لكافة المراكز والأقسام بمساندة القوات المسلحة في حربها ضد الإرهاب.

يشار إلى أن سرية الحماية لمديرية أمن شحات سبق لها القيام بدور فعال في معركة الهلال النفطي ومساندة القوات المسلحة في تحرير الحقول النفطية.

وكان مراسل “بوابة إفريقيا الإخبارية” داخل درنة قال إن المحور الغربي للمدينة يشهد معارك مستمرة بين قوات الجيش وعناصر مجلس شورى درنة المنحل، وتنظيم أنصار الشريعه والتي تتمركز في غابة بومسافر وحي الزنتان ومشروع العمارات الكورية.

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