دوريات أمنية تابعة لـ «الخليج العسكرية» على نقاط تفتيش أجدابيا

انتشرت القوات التابعة للغرفة الأمنية المشتركة بمنطقة الخليج العسكرية ضمن دوريات موزعة على نقاط تفتيش داخل مدينة أجدابيا.

وجاء انتشار القوات الأمنية داخل أجدابيا تنفيذاً لأوامر رئيس الغرفة الأمنية المشتركة بمنطقة الخليج العسكرية، العميد خليفة امراجع، لإحكام القبضة الأمنية على المدينة.

واستمرت الدوريات الأمنية في أداء عملها حتى ساعات متأخرة من الليل، وأشرفت على متابعة الأوضاع من خلال التمركز بمواقع حيوية ورئيسية داخل مدينة أجدابيا.

ويشار إلى أن هذه التشديدات الأمنية سبقها اجتماع ضم عمداء بلديات منطقة الخليج ورئيس الغرفة الأمنية المشتركة لمنطقة الخليج العسكرية، ناقش الأوضاع الأمنية بالمنطقة، والتنسيق الأمني المطلوب للسيطرة عليها

