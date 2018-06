المتوسط

فاز فريق وزارة التعليم بحكومة الوفاق ضمن المباريات النهائية للدور ربع النهائي لبطولة الوفاق لكرة الخماسية لفئة اللاعبين القدامة على منافسه فريق ديوان المحاسبة .

وجاء النتجية لتحسم الفوز لفريق تعليم الوفاق بواقع 10 أهداف مقابل 3 لديوان المحاسبة، وبذلك يكون فريق الوزارة قد ضمن مقعده في الدور نصف النهائي للبطولة.

