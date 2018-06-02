السراج يناقش مع وفد بلدية الزنتان مخرجات لقاء باريس والمشاكل التى تواجه البلدية

ليبيا – استقبل رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج صباح اليوم السبت بمقر المجلس بالعاصمة طرابلس وفد من الزنتان يضم عضوي مجلس النواب عن المدينة عمر غيث وعبدالسلام نصية وعميد بلدية الرنتان مصطفى الباروني.

أعضاء وفد الزنتان عبروا بحسب مكتب رئيس المجلس الرئاسي الاعلامي عن تقديرهم لجهود السراج لتحقيق الأمن والاستقرار في ليبيا ، كما تم نقاش آخر تطورات الوضع السياسي ومخرجات لقاء باريس الأخيرة.

وعرض الباروني ما تواجهه بلدية الزنتان من مختنقات في عدد من المرافق إضافة لمشاكل البنية التحتية ، كما تطرق الاجتماع لمشكلة النازحين.

وأصدر السراج بعد الاجتماع تعليماته لحل مشاكل البلدية واستيفاء عدد من الاحتياجات وفقاً للأولويات وبقدر الامكانيات المتاحة ، كما ناقش مع المجتمعين الاجراءات الكفيلة بتحقيق عودة آمنة لجميع النازحين إلى منازلهم وأكد على أن عودة المهجرين إلى بيوتهم حق طبيعي مشروع لكل الليبيين.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية