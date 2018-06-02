السراج يجتمع مع وفد من بلدية الزنتان

استقبل رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج صباح اليوم السبت بمقر المجلس بالعاصمة طرابلس وفد من الزنتان يضم عضوي مجلس النواب عن المدينة عمر غيث و عبدالسلام نصية وعميد بلدية الرنتان مصطفى الباروني.

وعبر أعضاء وفد الزنتان عن تقديرهم لجهود المجلس الرئاسي ،لتحقيق الأمن والاستقرار في ليبيا، هذا وقد تم نقاش آخر تطورات الوضع السياسي ومخرجات لقاء باريس الأخيرة.

من جانبه عرض العميد ما تواجهه البلدية من مختنقات في عدد من المرافق إضافة لمشاكل البنية التحتية، كما تطرق الاجتماع لمشكلة النازحين.

وأصدر السراج تعليماته لحل مشاكل البلدية واستيفاء عدد من الاحتياجات وفقا للأولويات وبقدر الامكانيات المتاحة.

وناقش مع المجتمعين الاجراءات الكفيلة بتحقيق عودة آمنة لجميع النازحين إلى منازلهم ،مجددا التأكيد على أن عودة المهجرين إلى بيوتهم حق طبيعي مشروع لكل الليبيين.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع بوابة افريقيا الاخبارية