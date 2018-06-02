برنامج تطعيم بنغازي ينبه مراكز التحصين: اللقاحات مجانية والتطعيم داخل العيادات العامة فقط

أخبار ليبيا 24-خاص

قال رمضان ميلاد الفيتوري مدير برنامج التطعيم بنغازي في تصريح لأخبار ليبيا 24 أنهم عمموا على جميع مراكز التحصين ببنغازي بعد استلام أو تسليم أي لقاحات أو مستلزمات خاصة بالتطعيم من غير المستلمة من إدارة البرنامج بمكتب الرعاية الصحة الأولية بنغازي.

وأوضح الفيتوري أنهم شددوا على مجانية التطعيمات وعلى أن تعطي داخل مراكز التحصين بالعيادات والمراكز الصحية العامة فقط، منوهاً أن أحدى المصحات في بنغازي الخاصة تقدم ضمن خدماتها للمواليد الجدد تطعيم BCG مع أنه لا يباع للقطاع الخاص ولا يعطى له.

وأبرز أنه تم تسليم التعميم عن طريق البريد بإدارة الخدمات الصحية بنغازي وتم إحالته للجهات الرقابية المختصة قانونا بالإدارة.

وحذر “هناك من يخون الأمانة وشرف المهنة ولكن بفضل الله ثم الناس الشرفاء سيتم القضاء على هذه السلبيات” .

وبين أن أحد أسباب نشر التعميم هي منع أي اختراقات للبرنامج ولمأمونية اللقاح المقدم للأطفال وسلامتهم ومعالجة لبعض السوابق التي حصلت ببعض المراكز.

وكان عناصر وحدة الصيدليات والعيادات والمختبرات بجهاز الحرس البلدي بنغازي بالتعاون مع عناصر غرفة عمليات غرب بنغازي قد قبضوا الأسبوع الماضي على زوجين يقومان بسرقة أدوية غالية الثمن من قسم الولادة بمركز بنغازي الطبي وبيعها للعيادات الخاصة بسعر مرتفع.

وقد تمت عملية القبض بعد فترة طويلة من التحري والاستدلال من قبل أفراد غرفة عمليات غرب بنغازي التابعة للحرس البلدي الذين تمكنوا من ضبط شخص “فلسطيني الجنسية” بحوزته عدد 100 قطعة من ” Anti. D” “أن تي دي”، (وهي حقنة خاصة للنساء الحوامل ذوات فصيلة الدم السالبة لمنع تشوهات الجنين)، أثناء محاولته بعيها لإحدى العيادات الخاصة في مدينة بنغازي التي تقوم ببيعها بسعر مرتفع للسيدات

من جانبه أكد رئيس وحدة التحقيق رئيس عرفاء أول وليد العشيبي عملية القبض، مبيناً أنه بعد القبض المتهم الأول والاستدلال معه تبيّن أن زوجته الليبية متورطة بجلب هذه الحقن مستغلة عملها ممرضة في قسم الولادة بمركز بنغازي الطبي.

وأضاف العشيبي أنه تم استدعاء الزوجة والتحقيق معها، وبعد ثبوت القضية عليهم لضبطهم متلبسين، تم إحالة القضية والمقبوض عليهم للنيابة العامة لاتخاذ الإجراءات.

وتابع أنه وبناء على تعليمات من النيابة العامة قامت وحدة متابعة الصيدليات والعيادات والمختبرات بإعادة عدد 100 قطعة من حقنة ” Anti. D” “أن تي دي” إلى مخازن مركز بنغازي الطبي قسم الصيدليات التابع لقسم الولادة بالمركز الطبي، ليتم إعطائها لمستحقيها بالمجان.

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