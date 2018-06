لجنة «المعلم المتميز» تواصل نشاطها «التعريفي» بالجائزة

المتوسط:

نفذت لجنة جائزة المعلم المتميز المنبثقة عن المركز العام للتدريب وتطوير التعليم بوزارة التعليم ورشة عمل حول التعريف بجائزة المعلم المتميز والتي تأتي في نسختها الثانية 2018 .

وتضمنت فعاليات الورشة التي انعقدت الخميس على مستوى مراقبة التعليم سوق الجمعة وبحضور مسؤولي القطاع بالبلدية وممثلين عن المجلس البلدي ونخبة من المعلمين والمفتشين التربويين ومديري المدارس عرض مرئي تقدم به «يوسف هاشم»، أحد أعضاء لجنة الجائزة وضح من خلاله التعريف بالجائزة ومعاييرها العلمية والتربوية، فضلا عن توضيح “جوانب التميز ” التي تعمل عليها الجائزة في نسختها الثانية لعام 2018.

وأقيم على جانب الورشة حلقة للنقاش تناولت توضيح الإجراءات الإدارية والفنية للمشاركة في الجائزة والإجابة على الاستفسارات الدائرة حول جوانب الجائزة ومعايير التقييم وكيفية التعاطي معها .

وجددت اللجنة من خلال الورشة دعوة المعلمين بمراقبات التعليم إلى الانخراط في مجال التميز والمشاركة في الجائزة عبر طرح مبادراتهم التربوية في مجال إدارة الصف واستخدام استراتيجيات طرق التدريس الحديثة والتعلم النشط .

وكانت لجنة جائزة المعلم المتميز أعلنت في وقت عن تمديد فترة قبول المبادرات حتى نهاية أغسطس القادم وعمدت إلى تنفيذ سلسلة من ورشة العمل للتعريف بالجائزة ودعوة المعلمين المتميزين إلى المشاركة في النسخة الثانية من مشروع جائزة المعلم المتميز لعام 2018

