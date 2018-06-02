“الغرفة الأمنية الخليج” تنشر قواتها في اجدابيا وتزيل الزجاج المعتم من السيارات

أخبار ليبيا 24

نشرت الغرفة الأمنية المشتركة الخليج قواتها داخل مدينة اجدابيا وأقامت نقاط تفتيش تقوم بازالة الزجاج المعتم وذلك تطبيقا لتعليمات رئيس الغرفة العميد خليفة امراجع القاضية بحفظ الأمن داخل المدينة .

وقد شملت الدوريات ونقاط التفتيش التي استمرت حتى ساعة متأخرة من الليل جزيرة الدوران (جزيرة الفاتح سابقا) ومفترق شارع طرابلس ومفترق شارع انتلات ومفترق مدرسة طارق بن زياد ومفترق جزيرة الحي الصناعي.

وكان رئيس الغرفة الأمنية المشتركة الخليج ومنسق عام الغرفة قد عقدا اجتماعا بعمداء بلديات منطقة الخليج

اجدابيا والبريقة وسلطان الزويتينة وانتلات البيضانو مرادة زلة وجالو وأوجلة من اجل وضع خطة أمنية والتنسيق المتبادل بين الغرفة وعمداء البلديات.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من اخبار ليبيا 24