مستشفى امحمد المقريف : هذه حصيلة الهجوم على بوابة القنان جنوب اجدابيا

ليبيا – أعلن مستشفى امحمد المقريف باجدابيا عن استقباله حالة وفاة واحدة وخمسة جرحى إثر الهجوم على بوابة القنان جنوب مدينة أجدابيا.

مستشفى امحمد المقريف باجدابيا أوضح بحسب مكتبها الإعلامي أن حالة الوفاة كانت لامرأة تدعى “وصال احمد لبعج”، كاشفةً أن الجرحى هم ناصر بوبكر منصور، رواد ناصر بوبكر، رازان ناصر بوبكر، رانيا بوبكر احمد، سعيد بوبكر منصور.

يشار إلى أن عناصر مسلحة إرهابية هاجمت بوابة القنان جنوبي مدينة أجدابيا على تمام الساعة 4 من فجر اليوم السبت ورجح مصدر أمني لصحيفتنا بأن تكون المجموعة تابعة لما يسمى “بسرايا الدفاع عن بنغازي” أو تنظيم “داعش”.

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