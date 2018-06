بلدي «زليتن» يؤجل الافتتاح الجزئي لجسر الطريق الساحلي

المتوسط:

أعلن المجلس البلدي زليتن عن تأجيل موعد الافتتاح الجزئي لجسر المدينة على الطريق الساحلي إلى يوم الثلاثاء المقبل.

وأشار البلدى على صفحته الرسمية فيس بوك أن التأجيل بصورة مؤقتة، وذلك نتيجة لظروف فنية تتعلق بأعمال الصيانة.

وأوضح البلدي في وقت سابق أن الافتتاح الجزئي للجسر الذي يؤدي إلى وسط المدينة باتجاه مدينتي مصراتة وطرابلس يأتي على خلفية الازدحام المروري و قرب عيد الفطر المبارك.

و منع البلدي مرور الشاحنات، موضحاً أنه قام بتركيب عارض حديدي بمدخل الجسر يمنع مرورها، وذلك لأسباب فنية تخص مشروع صيانة الجسر.

ويشهد جسر زليتن أعمال صيانة منذ 20 فبراير الماضي، تنفذها إحدى شركات المقاولات المحلية بإشراف ومتابعة مكتب المشروعات بالبلدية.

