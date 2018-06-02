حراك ليبيا إلى السلام يقدم مبادرة بشأن درنة

اقترح حراك ليبيا إلي السلام مبادرة لإنهاء الاقتتال الدائر حول مدينة درنة ودخول القوات المسلحة للمدينة بدون أطلاق رصاص أو حدوث اشتباكات وشدد الحراك في بيان تلقت بوابة إفريقيا الإخبارية نسخة منه على أن المبادرة وصلت للأطراف المعنية بمدينة درنه ويجري مناقشتها في اجتماعات مشيرا إلى أنهم في انتظار الرد بقبول المبادرة أو رفضها.

وأضاف البيان “نحن في صدد التنسيق مع القيادة العامة للقوات المسلحة لتسليمها نسخه من المبادرة للاطلاع عليها واتخاذ قرار في شأنها بالموافقة أو الرفض”.

وأوضح البيان انه يوجد تردي في التنسيق مع القوات المسلحة لكثرة المتدخلين في هذا الأمر وليس لديهم سلطة القرار وتابع: عليه نأمل من القيادة الرئيسية المتمثلة في القائد العام أن تفسح لنا طريقه للتواصل معها وذلك للأهمية القصوى.

وكان الناطق باسم القوات المسلحة العربية الليبية العميد احمد المسماري ان العناصر المتطرفة التي تقوم بتسليم أنفسها في مدينة درنة ستلقى معاملة جيدة ومحاكمة عادلة.

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