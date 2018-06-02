أسلحة فرنسية ستقلب “موازين” معركة درنة

كشف موقع “أفريكا إنتيليجانس” حصول الجيش الوطني على أسلحة فرنسية متطورة، اعتبر أنها قد تقلب “موازين” الحرب ضد “مجلس شورى مجاهدي درنة المنحل”.

وبين الموقع أن الجيش حصل على طائرة استطلاع تشغلها شركة CAE للطيران، فضلا عن طائرة Air Tractor للهجمات الأرضية.

هذه الطائرات المتطورة، مزودة بعدد من الميزات الحديثة، منها كاميرا نهارية وأخرى ليلية، ومعدات اعتراض اتصالات بالأقمار الصناعية، ومعدات تحديد الموقع الجغرافي.

ويرى متابعون بحسب وكالة سبوتنيك الروسية أن هذه المساعدات الفرنسية تعني توجها لدعم قوي في الحرب ضد الإرهاب، وما يعزز ذلك الضربات الجوية السرية التي قامت بها هذه الطائرات جنوب البلاد.

ويوضح الموقع المختص في الشؤون العسكرية أن فرنسا نشرت طائرة مماثلة في تونس لشركة CAE ذات العلاقة مع المخابرات الفرنسية، كي تساعد الجيش التونسي في مواجهاته ضد المجموعات المسلحة المتطرفة.

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