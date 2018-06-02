تفاؤل حذر بين جيران ليبيا بعد اجتماعات باريس

سلط موقع صحيفة ذا أرب ويكلي في نسختها العربية التي تصدر في دولة الإمارات العربية المتحدة الضوء على مستجدات الموقف الليبي أثر الاجتماع الذي عقد بين اللاعبين الليبيين الرئيسيين في العاصمة الفرنسية باريس. وقالت الصحيفة إن الدول المجاورة لليبيا رحبت بإعلان اللاعبين السياسيين الرئيسيين تعهدهم بإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في ديسمبر المقبل.

ودعا الإعلان الذي تم الاتفاق عليه في اجتماع في باريس إلى وحدة الوكالات الأمنية والعسكرية والإدارية في ليبيا. ويتضمن اتفاقاً بين المنافسين الليبيين حول اللوائح بحلول سبتمبر للتحضير للانتخابات المزمع إجراؤها في ديسمبر ، إما عن طريق صياغة قانون انتخابات جديد أو صياغة بنود عن الانتخابات في الدستور الليبي. وحضر الاجتماع الذي رعاه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الشخصيات السياسية الرئيسية في ليبيا: فايز السراج رئيس وزراء حكومة الوفاق المعترف بها دوليا، وخالد المشري رئيس مجلس الدولة في طرابلس.، والمشير خليفة حفتر قائد الجيش الوطني الليبي، وعقيلة صالح رئيس مجلس النواب.

وبعد يومين من اجتماع باريس عقد السراج اجتماع مع القائم بالاعمال الامريكي ستيفاني وليامز وقائد القوات الأمريكية في افريقيا الجنرال توماس والدهاوزر دعا خلاله إلى “المزيد من التعاون” مع الولايات المتحدة، وقال وليامز إن واشنطن تدعم إجراء انتخابات “في أقرب وقت ممكن.” وقال رئيس الوزراء الجزائري أحمد أويحيى إن لدبه تطلعات إيجابية بخصوص مخرجات اجتماع باريس، مضيفا “الاتفاق الذي تم التوصل إليه في الاجتماعات سيفتح الباب لإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية في ليبيا”،وأوضح “تنظر الجزائر بكثير من الارتياح لأنها لرؤيتها ممثلي اللاعبين الرئيسيين في ليبيا في المحادثات”. وتحولت ليبيا إلى مصدر مشاكل كبيرة للبلدان المجاورة منذ وقوعها في الفوضى أثر سقوط نظام الزعيم الليبي السابق معمر القذافي في عام 2011.

وتنقسم ليبيا تقنياً بين حكومتين فاعلتين ، واحدة في الشرق والأخرى في الغرب لكل منها مؤسساتها الخاصة بها: الشرطة والجيش ومسئولين، وحولت الخلافات بين الليبيين البلاد إلى أرض خصبة للجماعات الإرهابية مثل داعش لتترسخ وتتطور. كما أصبحت ليبيا نقطة عبور رئيسية للمهاجرين إما هربًا من الحرب في سوريا أو الفقر والاضطرابات في أفريقيا.

وبصرف النظر عن إرسال مئات الآلاف من اللاجئين إلى الجزائر وتونس ومصر فإن ليبيا تمثل تهديدًا أمنيًا لجيرانها، حيث وقعت بعض مخازن سلاح نظام الرئيس القذافي في أيدي الإرهابيين والميليشيات. وقال أويحيى إن حدود المشتركة بين الجزائر وليبيا والبالغ طولها ألف كم تمثل مصدر قلق كبير. وتابع أويحيى للتلفزيون الجزائري إن هذا “يجلب لنا تهديدات أمنية من ليبيا ويهدد أيضا الأمن الإقليمي”، مضيفا “ولهذا السبب نعتبر اجتماعات باريس مساهمة مثمرة في جهود صنع السلام في ليبيا”.

ومع ذلك فإن الشكوك تكمن في ما إذا كان الليبيون سيطبقون الإعلان. إنه يلزم الخصوم الليبيين بالالتزام بنتائج انتخابات ديسمبر. ويدعو إلى توحيد البنك المركزي الليبي وإلغاء مؤسسات الدولة الموازية ودعم الجهود التي تبذلها الأمم المتحدة لتسوية الصراع في البلاد. وقال وزير الخارجية المصري سامح شكري إن الإعلان أثبت وجهة نظر مصر حول أهمية الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في ليبيا.

وأضاف شكري في مؤتمر صحفي في القاهرة “إنه يدعم الجهود التي تبذلها الأمم المتحدة لإجراء الانتخابات في ليبيا”، موضحا “لدينا أمل في أن تؤتي هذه الجهود ثمارها”.

وتحاول مصر بشكل خاص مساعدة القادة العسكريين الليبيين على توحيد العمليات لتأمين الأراضي الليبية، ويدعو إعلان باريس إلى بناء مؤسسات أمنية وعسكرية محترفة وخاضعة للمساءلة ودعم المحادثات التي ترعاها مصر حول هذه القضية.

وشكت مصر التي لها حدود مشتركة مع ليبيا تمتد إلى 1100 كم من تأثير الوضع في ليبيا على أمنها القومي وسط مخاوف من أن ليبيا أصبحت نقطة عبور رئيسية للأسلحة والمسلحين. وفي أكتوبر الماضي قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لقناة فرانس 24 الفضائية الفرنسية إن القوات الجوية المصرية دمرت 1200 شاحنة تحمل أسلحة ومتفجرات تسعى إلى التسلل إلى مصر في السنتين ونصف السنة الماضية.

وعلى الرغم من الجهود المبذولة قال محللون أمنيون مصريون إن نسبة كبيرة من الأسلحة والمتفجرات في أيدي الإرهابيين في مصر تأتي من ليبيان وتقاتل مصر تنظيم داعش الإرهابي وغيرها من الجماعات الإرهابية منذ عام 2011، لا سيما في شبه جزيرة سيناء والصحراء الغربية المتاخمة لليبيا.

وقال المحلل الأمني خالد عكاشة “إن مصر قلقة للغاية بشأن ما يحدث في ليبيا وهذا هو السبب في التزامها بأي جهد يسعى إلى تحقيق الاستقرار في هذا البلد”. أعرب الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي عن أمله في أن تؤدي اجتماعات باريس إلى دفع عملية السلام في ليبيا، وقال قائد السبسي خلال اجتماعات باريس “إن تسوية الصراع في ليبيا ستكون دائمة وذات مصداقية فقط من خلال الأمم المتحدة”، مضيفا “إن استقرار ليبيا أولوية مطلقة لتونس والمنطقة”.

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