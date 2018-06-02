مباحثات جزائرية أممية حول الوضع في ليبيا

بحث وزير الشؤون الخارجية الجزائري عبد القادر مساهل، بباماكو، مع الأمين العام للأمم المتحدة “أنطونيو غوتيريس” ليبيا. وجدد مساهل التأكيد على موقف الجزائر الداعم لجهود الأمم المتحدة ومبعوثها الخاص غسان سلامة ولكل الجهود الرامية إلى تنفيذ وتجسيد مخطط عمله وورقة الطريق التي رسمها.

من جانبه أشار غوتيريس الذي يزور مالي للمرة الأولى إلى الدور الهام الذي تلعبه الجزائر بالمنطقة وبسعيها الدائم لعودة الاستقرار والأمن بالمنطقة مؤكدا التزامه بالوصول إلى هذا المسعى بمنطقة الساحل خاصة بمالي وليبيا وعبر مجددا عن إرادته لإعادة تحريك مسار حل القضية الصحراوية.

وكان وزراء خارجية مصر سامح شكري والجزائر عبد القادر مساهل وتونس خميس الجهيناوي جددوا التأكيد على دعم الحل السياسي في ليبيا طبقا لما توصلوا إليه خلال مشاوراتهم السابقة.

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