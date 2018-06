«سيالة» يبحث مع نظيره السوداني استعدادات الاجتماع المقبل في الخرطوم

المتوسط :

بحث وزير الخارجية المفوض بحكومة الوفاق الوطني “محمد الطاهر سيالة” مع نظيره السوداني الفريق أول ركن كمال عبدالمعروف الماحي،أمس الجمعة، بالعاصمة أنجامينا على هامش أعمال الإجتماع الوزاري حول تعزيز التعاون الأمني ومراقبة الحدود المشتركة بين ليبيا وتشاد والنيجر والسودان، الاستعداد و التحضير للأجتماع المقبل الذي ستسضيفه العاصمة السودانية الخرطوم.

و بحسب المكتب الإعلامى لوزارة الخارجية، فأن الاجتماع تناول بحث مخرجات الاجتماع الوزاري في تشاد وكذلك دور السودان الإيجابي للمساهمة كشريك رئيسي و أساسي في تعزيز التعاون الأمني.

وتناول الأجتماع ايضا التباحث حول الاستعداد و التحضير للأجتماع المقبل الذي ستسضيفه العاصمة السودانية الخرطوم، وكذلك القضايا ذات الاهتمام المشترك و أهمية التعاون الأمني و العسكري بما يحافظ على أمن واستقرار البلدين و بما يعود بالنفع على الشعبين الشقيقين .

