ديوان المحاسبة يكشف إنفاق 30 مليار دولار على المحروقات

كشف ديوان المحاسبة بطرابلس أن الدولة الليبية أنفقت على المحروقات خلال الفترة من 2012 حتى 2017 ما قيمته 30 مليار دولار أمريكي تقريبا منها 23 مليار دولار مورد من الخارج ونحو 7 مليار دولار من الناتج بالمصافي المحلية وهو ما يعادل 40 مليار دينار ليبي تم إنفاقه كدعم لبيع المحروقات في السوق الليبي وذلك بمتوسط (6.7) مليار دينار سنويا.

وأوضح ديوان المحاسبة في تقريره للعام 2017 انه خلال العوام الثلاثة الماضية لوحظ أن الدولة تضحي بأكثر من نصف مواردها لتوريد المحروقات وتزيد هذه النسبة لتتجاوز 80% في بعض السنوات في حال احتساب ما يتم استهلاكه من محروقات منتجة بالمصافي المحلية التي تقدر قيمتها التسويقية مليار دولار.

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