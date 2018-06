المتوسط :

تعاني مدينة رأس لانوف من انقطاع كامل للتيار الكهربائي منذ يوم الأربعاء الماضي بسبب عطل بالوحدة الكهربائية التي تغذي المنطقة.

وأعلنت الشركة العامة للكهرباء بأن فرق الصيانة مستمرة بإصلاح العطل في وحدة المرافق بالمجمع الصناعي من أجل إعادة التيار الكهربائي للمنطقة، فضلا عن القيام بالتجهيزات اللازمة لربط المدينة السكنية بالشبكة العامة للكهرباء

