آمر غرفة عمليات اجدابيا يؤكد فرار الإرهابيين الذين هاجموا بوابة لقنان

قال آمر غرفة عمليات اجدابيا العقيد فوزي المنصوري إن المهاجمين على البوابة الامنية القنان جنوب المدينة ينتمون الى تنظيم داعش، مضيفا أن قوات الجيش قامت بمطاردتهم بعد فرارهم عقب الهجوم، وأن التنظيمات الارهابية بما فيها ما يعرف بسرايا الدفاع عن بنغازي يرون في جنوب اجدابيا موقعا استراتيجيا في ربط الشمال بالجنوب أو الشرق بالغرب، وممرا آمنا لتحركاتهم.
عن مصدر الخبر
قناة ليبيا
قد يعجبــــك أيضـــاً
غوتيريش ومساهل يبحثان في باماكو تطورات الملف الليبي
تم النشر منذُ 3 دقائق
الرفادي : عناصر من أعضاء التنظيمات الإرهابية سلمت نفسها
تم النشر منذُ 6 دقائق
فوزي المنصوري يكشف سبب الاستهداف المتكرر لبوابات إجدابيا
تم النشر منذُ 9 دقائق
مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية
سلاح الجو يستهدف معسكرا بمنطقة الحجارة
تم النشر منذُ 10 دقائق
أضف تعليقـك