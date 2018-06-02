آمر غرفة عمليات اجدابيا يؤكد فرار الإرهابيين الذين هاجموا بوابة لقنان

قال آمر غرفة عمليات اجدابيا العقيد فوزي المنصوري إن المهاجمين على البوابة الامنية القنان جنوب المدينة ينتمون الى تنظيم داعش، مضيفا أن قوات الجيش قامت بمطاردتهم بعد فرارهم عقب الهجوم، وأن التنظيمات الارهابية بما فيها ما يعرف بسرايا الدفاع عن بنغازي يرون في جنوب اجدابيا موقعا استراتيجيا في ربط الشمال بالجنوب أو الشرق بالغرب، وممرا آمنا لتحركاتهم.

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