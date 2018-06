الإمارات ترسل مساعدات إنسانية إلى نازحي تاورغاء

المتوسط :

أرسلت مؤسسة زايد الإماراتية التطوعية حملة مساعدات إنسانية إلى مخيم نازحي تاورغاء بمنطقة “قرارة القطف” شرقى بني وليد.

وشملت تلك المساعدات عدد من القوافل التي تحوي 3040 سلة من المواد الغذائية المتنوعة بمناسبة شهر رمضان المبارك.

وقام عدد من منتسبي الهلال الأحمر الليبي بتوزيع السلال الغذائية على العائلات بالمخيم ، مثمنة الجهود المبذولة لدولة الإمارات على ما تقدمه من دعم للتخفيف من المعاناة التي يعيشونها في ظروف صعبة.

