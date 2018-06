صراع في «بريد المؤقتة» على عقد الجمعية العمومية

المتوسط:

وجه المهندس مراد الشكري رئيس الجمعية العمومية بالشركة القابضة للبريد والاتصالات وتقنية المعلومات التابعة للحكومة المؤقتة تحذيرا لرئيس مجلس إدارة الشركة من استمراره في عدم دعوة الجمعية العمومية للانعقاد.

وأصدر عبدالله الثني، رئيس الحكومة المؤقتة قراراً يقضي بتكليف المهندس مراد الشكري برئاسة الجمعية العمومية للبريد والاتصالات وتقنية المعلومات القابضة وادارة اجتماعاتها وما يتعلق بها.

وبناء على تكليفه من «الثني» كرئيس للجمعية العمومية للقابضة وجه الشكري خطابا الى رئيس مجلس ادارة الشركة فيصل القرقاب بتقرير أجل حتمي لتحديد موعد انعقاد الجمعية العمومية العادي وغير العادي، حيث أشار الخطاب إلى أن يكون الخميس السابع من يونيو موعدا للإعلان ويوم السابع والعشرين من ذات الشهر موعدا للاجتماع.

خطاب المهندس مراد الشكري استهل بملاحظة وجهها إلى القرقاب ذكر فيها تقاعس الاخير في عدم انعقاد الجمعية العمومية، لعامي 2017 و 201، حيث أورد الخطاب رد القرقاب بالتأجيل على عدد من الرسائل تطالب بانعقاد الجمعية العمومية، ما دفع الى مخاطبة هيئة الرقابة للشركة لدعوة الجمعية العمومية للانعقاد.

وحدد خطاب المهندس مراد الشكري إلى القرقاب جدول أعمال الجمعية العمومية العادي وغير العادي، حيث شمل العادي استعراض ومناقشة مجلس الادارة وهيئة المراقبة ومراجعة الحسابات بالخارج، المصادقة على القوائم المالية، اختيار مجلس الادارة ورئيس واعضاء هيئة المراقبة وتحديد مكافئاتهم وتعيين مراجع حسابات خارجي، وتضمن جدول الاعمال غير العادي النظر في تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي.

ونوه خطاب الشكري إلى أنه في حال عدم الامتثال للقرار الصادر عن الجمعية العمومية بشأن دعوة الجمعية العمومية للانعقاد ستتخذ الاجراءات القانونية.

