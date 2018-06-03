سلاح الجو يغير على عدة تمركزات تابعة لشورى مجاهدي درنة

قال مراسل بوابة افريقيا الاخبارية في مدينة درنة إن الغارة الجوية التي استهدفت المدينة مساء اليوم أصابت جميع أهدافها .

وأضاف المراسل أن المدينة شهدت أربع ضربات جوية الأولي في مقر شركه الجبل سابقا والثانيه أسفل عقبه الظهر الحمر والمطله علي منطقة شيحا والثالثه بالقرب من منطقة الموحشه.

وكانت شعبة الإعلام الحربي عرضت تسجيلا مصورا يظهر دخول قوات الجيش لمدينة درنة والتحامهم بالأهالي الفرحين بالجيش والمهللين له لتخليص المدينة من قبضة الجماعات الإرهابية.

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