أعلن المجلس البلدي أبوسليم انطلاق فعاليات المسابقة القرآنية «منهاج الوحيين» لحفظ وتجويد القرآن الكريم والسنة النبوية.

وشهد الافتتاح حضورا لافتا من قبل المشاركين على مستوى مراكز تحفيظ القرآن الكريم ببلدية أبوسليم، متمنين أن يحالف التوفيق كافة المتسابقين خلال فعاليات هذه المسابقة.

