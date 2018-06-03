“العقارب والمسؤولون” يلدغون أهالي درج

أرقت عودة ظاهرة لدغ العقارب والأفاعي سكان منطقة درج، حيث كان آخرها إصابة 3 أشخاص قرب الأحياء السكنية، ما جعل مدير إدارة الصيدلة بمستشفى غدامس، يُوجه نداء للمسؤولين، لتوفير الأمصال التي يحتاجونها.

وفي الناحية الأخرى من المدينة، كان الفاجعة ترسم ملامحها، على وجه شخص فقد أخاه نتيجة لدغة عقرب، والأكثر حُرقة الإهمال المستمر الذي لم يوقفه أحد من المسؤولين حتى هذه اللحظة.

ولجأ أهالي الجنوب إلى الطب العربي المعروف في ليبيا، والذي كان بديلا لإسعاف المريض وتسكين الألم، ريثما يعمل الأطباء على إنقاذ المصابين.

ولا تنتهي فصول هذه المشكلة عند مستشفى غدامس فحسب، بل تمتد إلى المراكز الطبية في غات والقطرون وسبها وغيرها من المدن التي أصبح أهلها يُعانون الأمرّين من لدغات “العقارب والمسؤولين”، وفق تعبير السكان.

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