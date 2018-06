بوخمادة: القوات الخاصة لم تدخل مدينة درنة  

المتوسط :

أكد آمر القوات الخاصة “الصاعقة” على فشل الجماعات الإرهابية في الالتفاف حول تمركزات قوات الجيش على محاور القتال في مدينة درنة.

وأوضح بوخمادة،في تصريحات مرئية اليوم السبت، بأنه تم تشكيل قوة قتالية عسكرية و التوجة إلى قلعة تمسكت بالتعاون مع الغطاء الجوي وقوة الاسناد بالجيش و تم السيطرة الكاملة على القلعة.

واشار بوخمادة أن القوات الخاصة لم تدخل مدينة درنة حتى الآن و لا علاقة لنا بما يحاك في الداخل، مؤكدا بأن القوات تحارب الجماعات الإرهابية بأعالى الوديان.

جدير بالذكر أن بوخمادة أكد بأن هدف الجيش هو القضاء على الجماعات الإرهابية في المدينة وليس سكان المدينة،داعيا بضرورة التكاتف مع قوات الجيش و عدم التعاون مع الجماعات الإرهابية و الانتفاضة عليهم.

