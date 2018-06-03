تاجوراء | جريمة بشعة تودي بحياة رئيس مركز التطوير الإداري سابقاً ووافد أفريقي

ليبيا – لقي د.صالح عمر مروان صرهود ، الرئيس السابق لمركز التطوير الاداري ، مصرعه على يد مسلحين صباح السبت قرب مزرعته بمنطقة الحميدية فى تاجوراء شرقي طرابلس .

وكشفت مصدر أمنية من المنطقة ، لصحيفة المرصد ، ان الواقعة تمت على تمام الساعة 11 من صباح السبت فى احدى مزارع ” منطقة الجفينة ” بتاجوراء حيث كان المغدور به متوجهاً الى مزرعته .

وأضاف المصدر ، أن عاملاً من جنسية افريقية يعمل بالمزرعة كان يرافق المغدور به الاول قد لقي مصرعه ايضاً فى الواقعة البشعة التي وقعت امام المزرعة .

وفى التفاصيل ، قال المصدر ان المغدوران وجدا سيارة غارقة فى الرمال وبها مسروقات تمت سرقتها من مزارع مجاورة وفيما كان السراق يحاولون اخراج السيارة من الرمال وصل مروان والعامل الافريقي صدفة للمكان .

وعند وصول المغدوران وافتضاح أمر السراق المسلحين اقدموا على قتلهما واستخدموا سيارة المغدور به الاول لجر سيارتهم ولاذو بالفرار تاركين سيارة الضحية خلفهم فى موقع الجريمة .

وختم المصدر بأن هذه الرواية الاولية المفترضة ليست نهائية وقد تم جمعها من سكان المنطقة الذين تعرضوا للسرقة مشيراً الى ان ملف القضية أُحيل الى النيابة العامة وان التحقيقات لازالت مستمرة .

المرصد – متابعات

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