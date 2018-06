المتوسط:

كشف القيادي الإخواني المنشق والباحث في شئون الحركات الإسلامية، خالد الزعفراني، عن تحركات لتنظيم داعش الإرهابي خلال الفترة السابقة بقارة أفريقيا عقب خسارته بسوريا والعراق.

وأوضح “الزعفراني”، في تصريحات صحفية، أن تنظيم داعش يعيد ترتيب وتدريب صفوفه وقواته على الحدود الليبية بدول الجوار الفقيرة معتبرها فرسية سهلة الاصطياد ومكان مناسب وملائم له، بسبب حالة الفوضى المتفشية هناك وبسبب جهل عدد كبير من المواطنين.

وأضاف القيادي الإخواني المنشق، أن التنظيم يعتمد على نشر الأفكار المتطرفة والتوغل داخل هذه الدول مثل النيجر ومالي والصومال وتشاد والسودان، مؤكدًا أن “داعش” الإرهابي خلال الشهور السابقة استطاع أن يجند عناصر من دول القارة السمراء.

وكان قد أكد معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى أن هزيمة داعش وغيره من المنظمات الجهادية عسكريا أمر ضروري، لكن “الهدف الحقيقي يجب أن يكون” القضاء على المظالم التي تغذي هذا التطرف.

The post قيادي إخواني منشق: داعش تعيد ترتيب صفوفها على الحدود الليبية appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية