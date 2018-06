المتوسط:

نقلت وكالة سبوتنك، أمس السبت، تقرير نشره موقع “أفريكا إنتيليجانس” الفرنسي، يفيد بأن فرنسا منحت لقائد العام للقوات المسلحة الليبية خليفة حفتر، طائرتين، لدعمه في حربه على الإرهابيين في مدينة درنة والسيطرة عليها.

وأوضحت “سبوتنك”، أن الطائرتين الفرنسيتين منهما ستساعد على الاستطلاعات وتعمل لصالح جهاز المخابرات الخارجية الفرنسي، والأخرى في الهجمات الأرضية.

وأكدت الوكالة أن الطائرتين وصلا إلى قاعدة الخديم العسكرية الجوية التي تشغلها القوات الخاصة الإماراتية، بحسب سبوتنك.

وبيّنت سبوتنك أن الطائرة نفذت من قاعدة الخديم عدداً من الجولات الاستطلاعية فوق درنة، أبرزها في 16 مايو الماضي، مضيفاً أن الطائرة نفذت أيضا عدة جولات أكثر سرية في منطقة فزان.

The post فرنسا تدعم «حفتر» بطائرتين للسيطرة على درنة appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية