كرموس : قوات الثوار قادرة على تأمين الإنتخابات القادمة

ليبيا -أعرب عضو مجلس الدولة الاستشاري عادل كرموس ، السبت ، عن رفضه أي مساعدة دولية فى تأمين الانتخابات القادمة لضمان سيرها وذلك فى معرض تعليقه على ماورد بالخصوص فى إتفاق باريس .

وفى تصريح لوكالة سبوتنيك الروسية ضمن تقرير استطلاعي لها حول الانتخابات ، قال كرموس إن التجارب السابقة لعمليات الانتخابات في ليبيا تؤكد إمكانية تأمينها من خلال قوات ” الثوار العسكرية ” وقوات الداخلية.

وأشار الى أن ” العديد من الليبيين سيرفضون وجود أي قوات أجنبية لتأمين الانتخابات وسيعتبرونه تدخلا أجنبيا خاصة أن الليبيين قد يختلفون فيما بينهم لكنهم يصطفون ضد أي قوة أجنبية حتى وإن كانت بهدف التأمين “.

وختم كرموس قائلاً :“الجميع يأمل أن تخرج الانتخابات بشكل نزيه، وأن تتم على أساس دستوري، حتى لا تشكل أزمة في حال اتمامها دون الاستفتاء على الدستور”.

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