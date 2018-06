المتوسط:

أكد مصدر محلي، أن المجلس الرئاسي سيجتمع مع ومصرف ليبيا المركزي، خلال الأسبوع الجاري، لاعتماد الترتيبات المالية والموازنة الاستيرادية لعام 2018.

وأوضح المصدر، في تصريحات خاصة لصحيفة المتوسط، اليوم الأحد، أن الاجتماع سيعقد في ‏تونس بحضور ديوان المحاسبة وبعض الجهات الدولية.

The post «الرئاسي» يجتمع مع «المركزي» في تونس لاعتماد الموازنة الاستيرادية appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية