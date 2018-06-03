داخلية الوفاق : ظاهرة الهجرة غير الشرعية تحاك من خارج الحدود وليبيا ضحية

ليبيا – قالت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق ، السبت ، أن ليبيا تعتبر هي الضحية الأولى لتفشي ظاهرة الهجرة غير الشرعية .

وفى تدوينة نشرها مكتبها الاعلامي عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك ، قالت الوزارة أن الهجرة ليست صناعة ليبية بل ظاهرة فرضت على ليبيا .

وأشارت الوزارة فى تدوينتها المقتضبة ان خيوط هذه الظاهرة تحاك من خارج حدود ليبيا الجنوبية دون أن توضح أي تفاصيل إضافية.

ويأتي هذا الاعلان من الوزارة عقب ساعات من توقيع وزير خارجية الوفاق محمد الطاهر سيالة اتفاقا مع النيجر وتشاد والسودان بصفته ممثلاً لليبيا ، يسمح بدخول قوات هذه الدول ، وبالتشاور ، الى اراضي بعضها البعض لمطاردة تجار البشر والمتطرفين .

وكانت المفوضية الاممية لشؤون اللاجئين قد اصدرت الجمعة بياناً اكدت فيه استمرار التحديات امام الدولة فى ليبيا بخصوص ملف الهجرة مشيرة الى ان الاف المهاجرين لازالوا يعانون فى مراكز احتجاز غير قانونية يديرها تجار البشر .

المرصد – متابعات

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