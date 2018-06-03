شاحنة لنقل الآلات الثقيلة تتسبب في تدمير إحدى جسور للمشاة في بنغازي

بنغازي 02 يونيو 2018 (وال)- اصطدمت إحدى الشاحنات لنقل الآلات الثقيلة يوم السبت، بإحدى الجسور المشاة بوسط بلدية بنغازي .

هذا وقد وقع الحادث في طريق منطقة السلماني الغربي بالقرب من جزيرة دوران “الجرات”، وتسبب الحادث عند مرور الشاحنة التي كانت على متنها إحدى الآلات الثقيلة واصطدامها بأسفل الجسر، مما تسبب في حدوث أضرار جسيمة في الجسر وإيقاف حركة سير المركبات الآلية .

وأصدر عميد بلدية بنغازي المستشار عبد الرحمن العبار تعليماته بتشكيل فريق يتكون ن وكيل ديوان البلدية ومدير إدارة المتابعة وضمان الجودة، ورئيس قسم الإعلام، بانتقال لمكان الحادث رفقة رئيس قسم المرور والتراخيص بنغازي العقيد حسن الشلماني، لمعاينة الحادث وإعداد تقرير بالحادثة المتعلقة بالممتلكات العامة في الطرق ونظام المواصلات .

وكشف الفريق إنه بصدد اتخاذ الإجراءات القانونية حيال مرتكبي الحادثة، وذلك بحجز المركبات والتحفظ على سائق الشاحنة بتهمة مخالفة التشريعات المنظمة للمرور على الطرق العامة، والإضرار بالممتلكات العامة، مع إلزامهم بالتعويض وإصلاح الأضرار الناتجة عن هذا الحادث . (وال-بنغازي) ع ط/ ر ت

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