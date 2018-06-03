الهلال الأحمر بالبيضاء يستعد لتقديم المساعدات لنازحي مدينة درنة

البيضاء 03 مايو 2018 (وال)- باشر الهلال الأحمر الليبي فرع البيضاء، في حملة مكثفة لتقديم المساعدات الغذائية والتجهيزات للنازحين من مدينة درنة .

هذا وقد استمرت الحملة على مدى الأيام الماضية بشكل متواصل، حيث شملت آلية تقديم هذه المساعدات للأسر التي بدأت أعدادها في التزايد .

وعلى هامش الحملة، عقد مدير الهلال الأحمر الليبي فرع البيضاء الدكتور حمد حوبلن اجتماعاً موسعاً ضم كافة كوادر الهلال الأحمر، بينهم الأطباء من مختلف التخصصات، وشباب متطوعي الشبيبة، والأجهزة الإدارية وعناصر التمريض .

وتضمن الاجتماع آلية وضع اللمسات الأخيرة والاستعدادات لتقديم كافة أشكال الدعم الإنساني، والمساعدة الطبية للجرحى والنازحين من مدينة درنة .

كما قام فريق إدارة الجثث بالفرع؛ بجهود متطوعي شبيبة الهلال بمناورات مهنية؛ لاختبار سرعة الاستجابة والتأهب تحسباً لأي طارئ.

وكان متطوعي شبيبة الهلال الأحمر قد بدؤوا منذ أول أيام الشهر الفضيل، في تقديم وجبات إفطار للقادمين إلى المدينة من المدخل الشرقي، ولا تزال هذه الجهود مستمرة إلى الآن .

كما نظم متطوعي شبيبة الهلال الأحمر دورة إسعافات أولية للشباب المتطوعين الجدد، المتحمس لتقديم المساعدة في هذه الظروف . (وال- البيضاء) ر ت

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