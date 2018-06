المتوسط:

أعلنت بلدية بنغازي، استمرار حملة النظافة التي أطلقها عميد البلدية بالطرق والشوارع الخميس الماضي، بمشاركة شركات النظافة والأهالي.

وأوضحت البلدية، عبر صفحتها الرسمية بموقع فيسبوك، أن الحملة تسير وفق الخطة المعدة لها من قبل إدارة المتابعة وضمان الجودة بالمدينة.

وناشدت البلدية، المواطنين بالحفاظ على نظافة الطرق والشوارع والعمل علي حماية البيئة وإظهار المدينة بشكل حضاري.

