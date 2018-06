الهلال الأحمر يشن حملة لتقديم المساعدات الغذائية لنازحين درنة

المتوسط:

شن الهلال الأحمر الليبي فرع البيضاء، حملة مكثفة لتقديم المساعدات الغذائية لنازحي مدينة درنة، حيث شملت آلية تقديم هذه المساعدات للأسر التي بدأت أعدادها في التزايد.

ومن جانبهـ عقد مدير الهلال الأحمر الليبي فرع البيضاء الدكتور حمد حوبلن اجتماعاً موسعاً ضم كافة كوادر الهلال الأحمر، بينهم الأطباء من مختلف التخصصات، وشباب متطوعي الشبيبة، والأجهزة الإدارية وعناصر التمريض .

وتطرق الاجتماع إلى مناقشة آلية وضع اللمسات الأخيرة والاستعدادات لتقديم كافة أشكال الدعم الإنساني، والمساعدة الطبية للجرحى والنازحين من مدينة درنة .

