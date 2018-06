«العبار» يشهد افتتاح قسم القسطرة الجديد بمركز طب بنغازي

المتوسط:

شهد عميد بلدية بنغازي، المستشار عبدالرحمن العبار، افتتاح قسم القسطرة الجديد والحديث والمتطور بمركز طب و جراحة القلب و وضع حجر الأساس لمشروع تطوير مبنى العيادات التخصصية.

وحضر الافتتاح كلا من رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب نصر الدين مهني، وكيل ديوان وزارة الصحة الدكتور سعد عقوب، وكيل وزارة الصحة بنغازي الكبرى الدكتور نادر كويري، رئيس لجنة الإدارة بشركة الخليج العربي للنفط محمد بالقاسم بن شتوان وعدد من المسئولين والمختصين بقطاع الصحة.

ويشار إلى أن مشروع تطوير مبنى العيادات التخصصية واستحداث قسم الطوارئ بمركز القلب يأتي ضمن المشاريع الطارئة وحل المختنقات التي تنفذها لجنة إعادة استقرار بنغازي المشكلة بقرار رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح برئاسة رئيس مجلس الوزراء بالحكومة المؤقتة عبدالله الثني وعضوية كلا من الحاكم العسكري درنة – بن جواد الفريق عبدالرازق الناظورى ومحافظ ليبيا المركزي السيد على الحبرى وعميد بلدية بنغازي المستشار عبدالرحمن العبار.

