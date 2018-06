«داخلية الوفاق»: ليبيا ضحية ظاهرة الهجرة غير الشرعية

المتوسط:

أكدت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني أن ليبيا هي ضحية انتشار ظاهرة الهجرة غير الشرعية، مؤكدة الوزارة أنها ليست صناعة ليبية بل ظاهرة فرضت عاى البلاد.

وأوضحت الوزارة، عبر صفحتها الرسمية بموقع فيسبوك، مساء أمس السبت، أن هذه الظاهرة تفشت بسبب الانفلات الأمني في ليبيا خاصة حدود ليبيا الجنوبية.

وجدير بالذكر أن وزير خارجية الوفاق محمد الطاهر سيالة اتفاقا مع النيجر وتشاد والسودان بصفته ممثلاً لليبيا لدخول قوات هذه الدول الى اراضي بعضها البعض لمطاردة تجار البشر والمتطرفين .

