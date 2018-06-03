بعد تطهير الجيش للفتائح .. شورى درنة المنحل يعلنها منطقة عسكرية

أعلن مجلس شورى مجاهدي درنة المنحل أحد التنظيمات الإرهابية عما أسماه “تنبيه هام” أن منطقه الفتائح بالكامل والمتاخمة لمدينة درنة من شرقها بأنها منطقة عسكرية.

وجاء تنبيه مجلس مجاهدي درنة المصنف إرهابيا؛ بعد عودة الحياة بشكل طبيعي لمنطقه الفتائح وكذلك رجوع الأهالي الي منازلهم، إثر الإعلان عن تطهيرها من قبل القوات المسلحة الليبية بشكل نهائي من الجماعات الإرهابية في 28 مايو 2018.

هذا وأفاد مراسل “بوابة افريقيا الإخبارية” أن شاحنتي وقود دخلتا للمنطقة محملتين بـ 120 ألف لتر من البنزين ، بالإضافة الى شاحنة أخرى تحمل أسطوانات غاز الطهي ستصل الى المنطقة.

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