مركز القلب ببنغازي يحتفل بافتتاح قسم حديث للقسطرة

احتفلت إدارة مركز بنغازي لطب وجراحة القلب مساء أمس السبت بافتتاح قسم قسطرة حديث مقدم من شركة الخليج العربي للنفط ضمن الواجب الاجتماعي للشركة ويعتبر بحسب المستشفى ثاني أحدث جهاز قسطرة في شمال افريقيا حيث يوجد الأول في أحد مستشفيات الجزائر.

وحضر الافتتاح رئيس لجنة ادارة شركة الخليج العربي محمد بن شتوان، وعميد بلدية بنغازي عبد الرحمن العبار وسعد عقوب وكيل عام وزارة الصحة بالحكومة الليبية المؤقتة وناصر مهنى عضو مجلس النواب ورئيس لجنة الصحة بمجلس النواب ونادر كويري وكيل وزارة الصحة بنغازي وصالح الأوجلي رئيس مجلس إدارة جهاز الإمداد الطبي بالحكومة الليبية المؤقتة.

كما تم الاحتفال بوضع حجر الاساس لمشروع تطوير مبنى العيادات التخصصية واستحداث قسم الطوارئ بالمركز وهو مشروع تقيمه بلدية بنغازي كدعم للمركز.

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