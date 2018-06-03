داعش يعلن مسؤوليته عن هجوم بوابة القنان

أخبار ليبيا 24 – خاص

أعلن تنظيم داعش الإرهابي مسؤوليته عن الهجوم الذي استهدف، فجر أمس السبت، بوابة القنان جنوبي أجدابيا في ظل تصاعد هجماته بالمنطقة منذ اشتداد العمليات العسكرية ضد حلفاء التنظيم السابقين في درنة.

وقال التنظيم الإرهابي في بيان له نشرته وكالة ما تسمي بالــ”حق” الذراع إن عدداً من جنوده أغاروا بمختلف أنواع الأسلحة على مركز شرطة القنان جنوب اجدابيا .

وأضاف التنظيم أن اشتباكات عنيفة دارت وانتهت بما وصفه “هلاك” عناصر المركز وإحراقه بما فيه من آليات ومحتويات.

يشار إلى أن هجوم مركز القنان هو الثالث خلال أقل من شهر لتنظيم داعش في المنطقة فيما خلف الهجوم السابق قتيلين وجريحين فى صفوف القوات المسلحة وعناصر قوات وزارة الداخلية.

واستشهدت امرأة وجرح خمسة آخرين في الهجوم إرهابي على مركز شرطة القنان جنوبي بلدية أجدابيا .

هذا وقد وصلت جثمان امرأة وخمسة جرحى إلى مستشفى الشهيد امحمد المقريف التعليمي المركزي، هو حصيلة الهجوم الإرهابي على مركز شرطة القنان التي تبعد “18” كيلومتر عن مدخل الجنوبي لبلدية أجدابيا .

وكان تنظيم داعش الإرهابي قد أعلن مسؤوليته عن الهجوم الانتحاري الذي أستهدف بوابة الستين في الثالث والعشرين من مايو المنصرم جنوب أجدابيا.

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