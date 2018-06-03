أربع غارات تستهدف مراكز مجلس شورى درنة الإرهابي مساء السبت

شن سلاح الجو الليبي مساء السبت عدة غارات جوية استهدفت مواقع ما مجلس شورى درنة الإرهابي المنحل.

وقال مصدر عسكري من ركن سلاح الجو الليبي إن عدد الضربات الجوية بلغ أاربع غارات استهدفت الأولى مقر شركه الجبل سابقاً فيما استهدفت الثانية أسفل عقبة الظهر الحمر المطلة على حي شيحا غربي المدينة .

أما الضربتين الأخيرتين فاستهدفتا موقعاً بمنطقة الموحشة مشيراً إلى أن الضربات استهدفت مخازن ذخيرة وأسلحة وغرفة عمليات .

وفيما يتعلق بالضربة التي استهدفت مقر شركة الجبل فقد هز دوي انفجارها مختلف أحياء المدينة ، لأنها استهدفت وفقاً لذات المصدر مخزن ذخائر رئيسي يستخدمه عناصر شورى درنة .

وفى وقت سابق من السبت ، نشر مجلس شورى درنة عبر ذراعه الإعلامي وكالة ” عهد ” ما أسماه ” تنبيه هام ” أعلن فيه منطقه الفتائح شرقي المدينة منطقه عسكرية في إشارة منه لاحتمالية استهدافها بالقذائف بعد خسارته لها.

وكانت المنطقة قد شهدت عودة الأهالي والحياة بشكل طبيعي بعد إعلان الجيش ” الفتائح ” منطقة خالية من الجماعات الإرهابية في 28 مايو المنصرم .

ومن جهتها أدخلت الحكومة المؤقتة شاحنتي وقود محملتين بحمولة قدرها 80 ألف لتر و40 ألف لتر على التوالي وشاحنة أخرى تحمل أسطوانات غاز الطهي ستصل إلى المنطقة اليوم الأحد .

كما أدخلت وزارة الصحة مستلزمات تشغيل أجهزة غسيل الكلى إلى مستشفى الوحدة بمدينة درنة في ظل حاجة المستشفى لهذه المستلزمات التي تخص مصابي هذا المرض المزمن .

ومن جهتها بثت شعبة الاعلام الحربي بالقيادة العامة لقطات تظهر دخول قوات الجيش إلى حي شيحا غربي مدينة درنة في ظل استمرار تراجع عناصر مجلس شورى درنة المنحل.

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