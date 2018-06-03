عماري يبحث سبل تخفيف المعاناة عن أهالي درنة

التقى عضو المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق محمد عماري، أمس السبت، مع عدد من أعضاء مجلس الدولة وممثلين عن مدينة درنة، ورئيس المجلس المحلي للمدينة، وأعضاء عن لجنة شؤون النازحين المشكلة من وزير الدولة لشؤون النازحين والمهجرين، لبحث الجهود الرامية لتخفيف المعاناة عن مدينة درنة وسكانها وإيجاد حلول للأوضاع الإنسانية المتدهورة في المدينة.

وأوضحت إدارة التواصل والإعلام برئاسة مجلس الوزراء التابعة لحكومة الوفاق، أنه تم خلال الاجتماع استعراض الأوضاع الإنسانية والمعيشية للمدينة وإيجاد الآليات المناسبة لرفع تلك المعاناة، حيث اتفق الحاضرون على خطة عمل عاجلة خلال المرحلة القادمة وضرورة التواصل مع المؤسسات والمنظمات المحلية والدولية وتكثيف الجهود لحماية المدنيين ومعالجة الأوضاع الإنسانية وإدخال المساعدات الغذائية والدوائية للمدينة، كما اتفق الحاضرون، على ضرورة تواصل الاجتماعات لمتابعة المستجدات الميدانية والنتائج التي خلصت من الاجتماعات مع كل الأطراف المهتمة بالأزمة الإنسانية بدرنة.

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