عماري يبحث مع أعضاء من مجلس الدولة سبل إدخال المساعدات الانسانية إلى مدينة درنة

ليبيا – بحث عضو المجلس الرئاسي محمد عماري زايد أمس السبت مع عدد من أعضاء مجلس الدولة الجهود الرامية لتخفيف المعاناة عن مدينة درنة وسكانها وإيجاد حلول للأوضاع الإنسانية المتدهورة بها.

الإجتماع ضم بحسب المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي ممثلين عن مدينة درنة ورئيس المجلس المحلي للمدينة بحضور أعضاء عن لجنة شؤون النازحين المشكلة من وزير الدولة لشؤون النازحين والمهجرين.

وتطرق الإجتماع إلى الأوضاع الإنسانية والمعيشية للمدينة وإيجاد الآليات المناسبة لرفع المعاناة عنها حيث اتفق الحاضرون على خطة عمل عاجلة خلال المرحلة القادمة والتواصل مع المؤسسات والمنظمات المحلية والدولية وتكثيف الجهود لحماية المدنيين لمعالجة الأوضاع الإنسانية وإدخال المساعدات الغذائية والدوائية للمدينة.

واتفق الحاضرون على ضرورة تواصل الاجتماعات لمتابعة المستجدات الميدانية والنتائج التى خلصت من الاجتماعات مع كل الأطراف المهتمة بالأزمة الانسانية بدرنة.

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