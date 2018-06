افتتاح قسم قسطرة بمركز بنغازي لطب وجراحة القلب

خاص المتوسط

افتتح بمركز بنغازي لطب وجراحة القلب قسم القسطرة الجديد الحديث المتطور ووضع حجر الأساس لمشروع تطوير مبنى العيادات التخصصية واستحداث قسم الطوارئ بمركز القلب.

وقال المسؤول الإعلامي بقطاع الصحة بنغازي “هاني العريبي”، في تصريح خاص لـ” المتوسط” إن قسم القسطرة الجديد دعم من شركة الخليج العربي للنفط من اجل الصالح العام و مرضى القلب.

وأفاد ” العريبي” أنه حضر الافتتاح الدكتور سعد عقوب وكيل عام وزارة الصحة بالحكومة المؤقتة والدكتور ناصر مهني عضو مجلس النواب ورئيس لجنة الصحة بمجلس النواب والدكتور نادر كويري وكيل وزارة الصحة بنغازي الكبرى و الدكتور صالح الأوجلي رئيس مجلس إدارة جهاز الإمداد الطبي بالحكومة المؤقتة و عميد بلدية بنغازي المستشار عبدالرحمن العبار و المهندس محمد شتوان رئيس مجلس إدارة شركة الخليج العربي للنفط و مدراء المستشفيات و المراكز الطبية ببنغازي وعدد من المسؤولين و العاملين بقطاع الصحة بنغازي و مركز القلب

