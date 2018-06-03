الشاطر : إتضح أن مؤتمر باريس مؤامرة ..وماكرون منح طائرة للتجسس على درنة

ليبيا – أكد عضو مجلس الدولة عبد الرحمن الشاطر أمس السبت أن مؤتمر باريس كان مؤامرة ، مبيناً بأن رئيس مجلس النواب عقيلة صالح قبل مغادرته باريس نسف التفاهمات حسب زعمه.

الشاطر قال في تغريدة له عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي”تويتر” إن ماكرون منح طائرة تجسس ضد درنة ، مشيراً إلى أن البعثة الأممية في حالة من القلق والحيرة بشأن هذه القضية .

وأضاف عضو مجلس الدولة بأن الشعب الليبي بين فكي كماشة التدخل الخارجي السافر وسياسيين يتنازعون السلطة والمغانم ، موضحاً بأن تأسيس دولة مدنية يحتاج الى مخلصين بارادة وطنية حسب قوله.

يشار إلى أن تغريدة الشاطر جاءت بعد تحقيق وحدات القوات المسلحة تقدماً كبيراً في محاور القتال ضد الجماعات الارهابية في مدينة درنة ودخلت طلائع القوات المسلحة يوم أمس السبت إلى حي شيحة ويستمر ضغط مقاتلي الجيش على الارهابيين بمنطقة الساحل بمدخل درنة الشرقي وعند حي السيدة خديجة في المدخل الغربي.

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