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العامة للكهرباء: 450 ميجاوات العجر المتوقع وهناك طرح للأحمال

تم النشر منذُ 11 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة ليبيا
قناة ليبيا
مصدر الخبر / قناة ليبيا

أعلنت الشركة العامة للكهرباء في نشرتها اليوم الأحد ، عن وجود عجز بالشبكة يقدر بـ 450 ميجاوات، كما سيكون هناك طرح للأحمال في حدود الساعتين.

وأكدت الشركة في نشرتها، أن التوليد المتاح يقدر بـ 5300 ميجاوات، فيما يقدر الإستهلاك المتوقع بـ 5700 ميجاوات.

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قناة ليبيا

قناة ليبيا

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