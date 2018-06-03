العامة للكهرباء: 450 ميجاوات العجر المتوقع وهناك طرح للأحمال

أعلنت الشركة العامة للكهرباء في نشرتها اليوم الأحد ، عن وجود عجز بالشبكة يقدر بـ 450 ميجاوات، كما سيكون هناك طرح للأحمال في حدود الساعتين.

وأكدت الشركة في نشرتها، أن التوليد المتاح يقدر بـ 5300 ميجاوات، فيما يقدر الإستهلاك المتوقع بـ 5700 ميجاوات.

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