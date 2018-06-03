رئيس البرلمان يوجه بعقد اجتماعات دولية منظمة مع كافة القطاعات

أكد الناطق الرسمي باسم الحكومة المؤقتة حاتم العريبي، عقب الاجتماع الموسع الذي أجراه رئيس مجلس النواب بأعضاء الحكومة، أن هذا الاجتماع، جاء بناءً على دعوة من رئيس مجلس النواب لوزراء الحكومة الليبية المؤقتة، وعدد من رؤساء الهيئات الخدمية بالحكومة لمناقشة مخرجات اجتماعات باريس.

ووفقاً لمكتب الإعلام والتواصل بالحكومة المؤقتة، بين العريبي أن الاجتماع تخلل مناقشة ما تقوم به الحكومة من مشاريع وخدمات سواء في القطاع الصحي أو الأمني، أو لجنة جمع احتياجات البلديات، إضافة إلى العوائق التي تواجه هذه اللجنة لوضعها أمام مجلس النواب لايجاد الحلول المناسبة لها.

وبين الناطق الرسمي باسم الحكومة المؤقتة، أن المجتمعون تطرقوا أيضاً إلى مناقشة كافة القطاعات الخدمية بالحكومة المؤقتة، إلى جانب الأعمال التي ينبغي القيام بها لمساندة مجلس النواب خلال الفترة القادمة .

هذا وانبثق عن الاجتماع توصيات من رئيس البرلمان عقيلة صالح، من ضمنها، عقد اجتماعات دولية منظمة مع كافة القطاعات خلال الفترة القادمة، سواء برئاسة مجلس النواب أو برئاسة اللجان الفنية النوعية داخل مجلس النواب.

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